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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:14

США предлагают свернуть астанинский процесс по Сирии - госдеп

США не видят смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии, заявил спецпредставитель американского госдепа по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри.

"Наше предложение, и, я думаю, что я выражу мнение многих других крупных стран ООН, которые обеспокоены ситуацией в Сирии, заключается в том, что мы не продолжаем эту довольно странную инициативу Сочи и Астаны, которые возложили на себя работу по созданию Конституционного комитета, чтобы преподнести его на блюдечке де Мистуре (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ)", - сказал Дж.Джеффри.

Он подчеркнул, что "они пытались и не смогли".

Если решение не будет найдено до 14 декабря, когда панируется доклад С.де Мистуры СБ ООН, то, по мнению США, нужно свернуть инициативу Сочи и Астаны.

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших действиях, спецпредставитель госдепа заявил: "А потом мы вернемся в ООН".

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Тэги: США, ГОСДЕП, АСТАНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]