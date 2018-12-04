США предлагают свернуть астанинский процесс по Сирии - госдеп

США не видят смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии, заявил спецпредставитель американского госдепа по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри.

"Наше предложение, и, я думаю, что я выражу мнение многих других крупных стран ООН, которые обеспокоены ситуацией в Сирии, заключается в том, что мы не продолжаем эту довольно странную инициативу Сочи и Астаны, которые возложили на себя работу по созданию Конституционного комитета, чтобы преподнести его на блюдечке де Мистуре (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура - ИФ)", - сказал Дж.Джеффри.

Он подчеркнул, что "они пытались и не смогли".

Если решение не будет найдено до 14 декабря, когда панируется доклад С.де Мистуры СБ ООН, то, по мнению США, нужно свернуть инициативу Сочи и Астаны.

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших действиях, спецпредставитель госдепа заявил: "А потом мы вернемся в ООН".