Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 27 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
ЧБТР ведет переговоры с банками в Азербайджане о кредитовании в нацвалюте
Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго
Панкин: ЧБТР не рассматривает возможности участия в приватизации МБА, поддерживает оздоровление в AccessBank
Азербайджан за 5 лет должен стать туристическим хабом на Кавказе – Бюро по туризму
День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный
Хорватский футболист Лука Модрич впервые стал обладателем "Золотого мяча"
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Министр внутренней безопасности США может остаться на своем посту - газета
Казахстан запустил два спутника на ракете-носителе Falcon 9
Совбез ООН во вторник обсудит вопрос о ракетных испытаниях Ирана
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»