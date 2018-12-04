Директор ЦРУ выступит перед Сенатом США с информацией по делу об убийстве Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хаспел во вторник проинформирует лидеров Сената об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает "Хилл".
"Хаспел проинформирует членов комитетов по международным отношениям, вооруженным силам и ассигнованиям во вторник", - подтвердили многочисленные источники издания.
Как сообщалось, многие законодатели на прошлой неделе были разочарованы тем, что директор ЦРУ Дж.Хаспел отсутствовала на закрытых слушаниях в конгрессе.
28 ноября глава обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео на закрытых слушаниях в Конгрессе США заявили об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана к убийству Дж.Хашкаджи. Дж.Хаспел на слушаниях не присутствовала.
Кроме того, Дж.Мэттис и М.Помпео в ходе слушаний пытались отговорить Сенат от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
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