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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:20

США направляют в Персидский залив ударную авианосную группировку для демонстрации силы Ирану - газета

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни прибудет в Персидский залив, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные информированные источники.

Корабли США прибудут в залив после восьмимесячного перерыва.

Как заявил один из источников издания, "группировка прибудет в Персидский залив в конце текущей недели, чтобы продемонстрировать силу Ирану".

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась после того, как США, заявив о выходе из соглашения по иранскому атому, восстановили существовавшие до заключения ядерной сделки санкции против Ирана.

Ключевой задачей санкций, как заявляли в Вашингтоне, является доведение экспорта Ираном своей нефти "до нулевой отметки". Для этого американские санкции против Ирана распространяются, за незначительным исключением, и на страны и компании, которые продолжают закупки иранской нефти.

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Тэги: США, ЗАЛИВ, КОРАБЛИ, ГРУППИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]