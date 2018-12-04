США направляют в Персидский залив ударную авианосную группировку для демонстрации силы Ирану - газета

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis в ближайшие дни прибудет в Персидский залив, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные информированные источники.

Корабли США прибудут в залив после восьмимесячного перерыва.

Как заявил один из источников издания, "группировка прибудет в Персидский залив в конце текущей недели, чтобы продемонстрировать силу Ирану".

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась после того, как США, заявив о выходе из соглашения по иранскому атому, восстановили существовавшие до заключения ядерной сделки санкции против Ирана.

Ключевой задачей санкций, как заявляли в Вашингтоне, является доведение экспорта Ираном своей нефти "до нулевой отметки". Для этого американские санкции против Ирана распространяются, за незначительным исключением, и на страны и компании, которые продолжают закупки иранской нефти.