День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный

Северная Корея в календарях на новый 2019 год не отметила дату рождения своего лидера Ким Чен Ына как праздничный день, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".
"В календаре Северной Кореи на 2019 год день 8 января, считающийся днем рождения Ким Чен Ына, вновь указан как обычный рабочий день", - пишет агентство, в распоряжении которого оказался экземпляр календаря.
Агентство отмечает, что день рождения Ким Чен Ына с момента его прихода к власти в 2011 году ни разу не отмечался как праздничный день. При этом 16 февраля и 15 апреля - дни рождения деда нынешнего лидера Ким Ир Сена и его отца Ким Чен Ира всегда считались национальным праздником и сопровождались торжествами.
Некоторые эксперты считают, что день рождения Ким Чен Ына остался обычным рабочим днем в связи с тем, что, по его мнению, он еще недостаточно сделал, еще слишком молод и должен уважать покойных деда и отца.
Другие эксперты предположили, что национальное празднование дня рождения Ким Чен Ына потребует излишних финансовых затрат.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»