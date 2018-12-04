Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 12° Завтра 13° 6 Дек 12° 7 Дек 11°

ТЭК 04.12.2018 09:22

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $62,27 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $2,23 (3,75%) - до $61,69 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,53 (1%) - до $53,48 за баррель. По итогам торгов 3 декабря контракт вырос в цене на $2,02 (3,97%) - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы полагаем, что странам ОПЕК и России необходимо снизить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать существенное сезонное увеличение запасов нефти и вернуть их объем к среднему уровню за 5 лет", - цитирует MarketWatch обзор экспертов Goldman Sachs.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть растут на перспективах сокращения добычи, Brent подорожала до $61,46 за баррель Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения добычи, Brent торгуется у $61,75 за баррель Нефть прибавляет 5% на договоренности Саудовской Аравии и РФ, Brent - $62,5 за баррель Нефть дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет, Brent торгуется у $58,58 за баррель Нефть вернулась к снижению, Brent подешевела до $59 за баррель Цены на нефть растут, Brent поднялась до $59,76 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]