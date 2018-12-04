Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт газа в Турцию на 7%

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал в Турцию 5 млрд 209,52 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 7,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в сентябре экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 749,22 млн кубометров (рост на 29,2% к сентябрю 2017г - ИФ). При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в сентябре на долю Азербайджана пришлось 22,83%.
В целом, в сентябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 281,47 млн кубометров (спад на 10,85% сравнению с сентябрем 2017г).
В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»