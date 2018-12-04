Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 декабря ЦБА установил 1,9339 манат/1EUR (3 декабря - 1,9294 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 декабря установил 0,0256 манат/1RUB (3 декабря - 0,0255 манат/1RUB).

А.Мамедов