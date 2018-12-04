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Дальнее зарубежье 04.12.2018 09:27

Президент Венесуэлы объявил о своем визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что отбывает с визитом в Россию.

"Мы сейчас вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы расширить и укрепить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами", - написало он в "Твиттере".

Он отметил, что у него запланирована "интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]