Президент Венесуэлы объявил о своем визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что отбывает с визитом в Россию.

"Мы сейчас вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы расширить и укрепить дипотношения и дружественные связи между нашими братскими странами", - написало он в "Твиттере".

Он отметил, что у него запланирована "интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным".