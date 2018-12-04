Показания экс-главы предвыборного штаба Трампа опубликуют в пятницу

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующая дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, готова опубликовать показания экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщил пресс-секретарь Р.Мюллера Питер Карр.

"Во вторник должен быть опубликован отчет о Майкле Флинне (бывший советник Д.Трампа по национальной безопасности - ИФ), а раскрытие документов о П.Манафорте и Майкле Коэне (экс-адвокат Д.Трампа - ИФ) запланировано на пятницу", - сказал П.Карр Yahoo News.

Ранее предполагалось, что данные о показаниях П.Манафорта будут засекречены. Однако П.Карр подтвердил Yahoo News в понедельник, что записка П.Манафорта "будет публичной". Он добавил, что лишь некоторые части документа могут быть скрыты от широкой публики.

Ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влияния на свидетелей.

В отношении него ранее проводилось и другое разбирательство, в рамках которого суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера. Правонарушения были выявлены спецпрокурором Р.Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием. Однако ранее офис Р.Мюллера сообщил, что "после подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав ФБР и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения".

На прошлой неделе бывший адвокат Д.Трампа М.Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".

По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в сенате США относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Д.Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.

Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.