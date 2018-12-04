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Регион 04.12.2018 10:42

Совбез ООН во вторник обсудит вопрос о ракетных испытаниях Ирана

Совет безопасности ООН во вторник за закрытыми дверями обсудит вопрос о проводимых Ираном испытаниях баллистических ракет, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники во всемирной организации.

Инициатива созыва заседания принадлежит Франции и Великобритании, отмечается в сообщениях.

Накануне США заявили, что ракетные испытания Ирана нарушают резолюцию СБ ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, поскольку испытываемые ракеты могут нести ядерные боеголовки.

Франция заявила об обеспокоенности ракетными пусками Ирана, назвав их "провокационными и дестабилизирующими", также обвинив Тегеран в нарушении резолюции Совбеза.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ИРАН, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]