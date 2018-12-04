ЧБТР может удвоить проектный портфель – глава банка

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) нацелен на расширение числа инфраструктурных проектов в собственном портфеле, сообщил президент ЧБТР Дмитрий Панкин в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Цель моего предстоящего визита (в середине декабря - ИФ) в Азербайджан – обсудить с руководством страны новую стратегию банка, определить приоритеты в работе на среднесрочную перспективу. Основное предложение, с которым я хочу обратиться к нашим акционерам – увеличение количества инфраструктурных проектов в проектном портфеле ЧБТР. Речь пойдет о проектах, связанных с дорожным строительством, телекоммуникациями, энергетическим сектором, природоохранной сферой, водоочисткой, перерабатывающей промышленностью и так далее. Уверен, что это даст большой положительный эффект для экономик стран-участниц банка в целом и для Азербайджана в частности», - сказал Д. Панкин.

Президент ЧБТР отметил, что банк также планирует значительно увеличить свою активность в регионах присутствия.

«Банк приносит прибыль, все внутренние процедуры отработаны, но уровень активности пока явно недостаточен. Сейчас наш проектный портфель - порядка 1,2 млрд евро. Считаю, что мы можем его увеличить вдвое, не увеличивая при этом капитал банка», - отметил он.

По словам Д.Панкина, ЧБТР также готов рассмотреть возможность сотрудничества с Международным фондом развития OPEC (OFID) в Азербайджане. «Не так давно ЧБТР и OFID подписали соглашение о реализации совместных проектов. Речь идет о рамочном соглашении, о сотрудничестве, которое, в частности, предполагает совместную работу по совместному финансированию проектов в странах-членах ЧБТР, включая Азербайджан. Мы готовы с интересом рассмотреть возможности по сотрудничеству с OFID в Азербайджане.В качестве примера реализованных проектов по данному направлению могу назвать софинансирование строительства медицинского центра в Турции», - отметил Д. Панкин.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

Полностью интервью с Д.Панкиным опубликовано на сайте www.interfax.az.

А.Мамедов





