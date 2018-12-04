Азербайджан направит экспортную миссию в ОАЭ – министр экономики

Азербайджан 8-11 декабря отправит экспортную миссию в ОАЭ, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«С 8 по 11 декабря состоится экспортная миссия Азербайджана в ОАЭ, в частности в города Абу-Даби и Шарджа», - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, также практически завершены работы по созданию Торгового дома Азербайджана в Дубае.
Министр добавил, что взаимодоверие между Азербайджаном и ОАЭ придает хорошую динамику инвестиционному сотрудничеству. «Инвестиции ОАЭ в экономику Азербайджана составляют $2,1 млрд из которых $1,3 млрд направлены в нефтяной сектор экономики, $806 млн – в ненефтяной сектор. В Азербайджане на сегодня осуществляют свою деятельность около 30 компаний из ОАЭ»,- отметил он.
Ш.Мустафаев подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются в $330 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»