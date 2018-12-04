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Бизнес и законодательство 04.12.2018 10:16

Азербайджан направит экспортную миссию в ОАЭ – министр экономики

Азербайджан 8-11 декабря отправит экспортную миссию в ОАЭ, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«С 8 по 11 декабря состоится экспортная миссия Азербайджана в ОАЭ, в частности в города Абу-Даби и Шарджа», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, также практически завершены работы по созданию Торгового дома Азербайджана в Дубае.

Министр добавил, что взаимодоверие между Азербайджаном и ОАЭ придает хорошую динамику инвестиционному сотрудничеству. «Инвестиции ОАЭ в экономику Азербайджана составляют $2,1 млрд из которых $1,3 млрд направлены в нефтяной сектор экономики, $806 млн – в ненефтяной сектор. В Азербайджане на сегодня осуществляют свою деятельность около 30 компаний из ОАЭ»,- отметил он.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются в $330 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОАЭ, МИССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]