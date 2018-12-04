Азербайджан продолжит взаимодействие с производителями нефти для сбалансированности рынка – Минэнерго

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов 4-7 декабря посетит с рабочим визитом Вену.
«П.Шахбазов в рамках рабочего визита в Вену примет участие в 12-ом заседании мониторингового комитета ОПЕК+, а также в 5-ой встрече министров ОПЕК+ 7 декабря», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минэнерго.
В Минэнерго подчеркнули, что Азербайджан продолжит тесное взаимодействие и консультации со странами производителями нефти для обеспечения баланса на нефтяном рынке и стабильности цен на нефть.
Как сообщалось ранее, заседание мониторингового комитета участников сделки ОПЕК+ состоится в Вене 5 декабря, 6 декабря - собрание министров стран – членов картеля. Министры всех 25 стран – участниц соглашения ОПЕК+ соберутся в Вене 7 декабря.
Как ожидается, нефтяные экспортеры договорятся о сокращении добычи в попытке сдержать увеличение избытка сырья на мировом рынке.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»