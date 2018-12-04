В Грузии почти вдвое сократили расходы на администрацию президента

Решением правительства Грузии, которое утверждено парламентом и прописано в бюджете на 2019 год, существенно сокращается финансирование института президента.

Согласно обнародованным во вторник окончательным данным госбюджета на будущий год, расходы на президентскую администрацию сокращаются с 10 млн лари до 6 млн лари ($3,7 млн до $2,2 млн). Штатное расписание сотрудников президентской администрации сокращается со 140 до 60 сотрудников. Кроме того, аннулируется резервный президентский фонд, составлявший до 10 млн лари.

"Выделенный президенту финансовый ресурс на будущий год вполне пропорционален с деятельностью президентской администрации", - заявила во вторник журналистам вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.

Новая конституция Грузии, которая вступит в силу 16 декабря, после церемонии инаугурации избранного президента Саломе Зурабишвили, существенно ограничивает полномочия президента и сводит их к представительским.

Сохраняя за собой звание главы государства и Верховного главнокомандующего, президент не имеет права без согласия правительства вести международные переговоры с другими странами и международными организациями.

Новой конституцией аннулируется Совет Национальной безопасности при президенте Грузии.

Только с разрешения правительства президент может назначать и освобождать с постов послов и представителей высших чинов вооруженных сил.

Президенту сохранили право выдачи грузинского гражданства, помилования осужденных, награждение лиц государственными наградами.

Церемония инаугурации избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря.