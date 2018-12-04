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Дальнее зарубежье 04.12.2018 14:34

Переговоры с Пекином будет вести американский торгпред Лайтхайзер, занимающий жесткую позицию в отношении КНР - газета

Президент США Дональд Трамп назначил ответственным за проведение торговых переговоров с Китаем торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, занимающего жесткую позицию по этому вопросу.

Д.Трамп уведомил председателя КНР Си Цзиньпина о выборе Р.Лайтхайзера в ходе встречи глав двух государств в Буэнос-Айресе, состоявшейся в минувшую субботу, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в ходе встречи с главой КНР Д.Трамп неоднократно упоминал о том, что китайской делегации придется вести переговоры именно с Р.Лайтхайзером, а также использовал подготовленные торговым представителем данные в своей презентации.

Решение Д.Трампа стало неожиданностью для китайской стороны, поскольку в течение нескольких месяцев Пекин вел переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином, который, однако, не смог добиться прорыва, отмечают источники.

Эксперты отмечают, что сигналы, которые поступают от администрации президента США, являются разнонаправленными. С одной стороны, Д.Трамп увеличивает роль в переговорах Р.Лайтхайзера, который в 2001 году выступал против вхождения Китая в ВТО, а также настаивал на введении дополнительных пошлин для китайских товаров. С другой стороны, американский президент говорит о важных шагах, сделанных главами двух государств на пути к преодолению торгового спора.

"Моя встреча в Аргентине с председателем КНР Си Цзиньпином была удивительной. В отношениях с Китаем сделан большой шаг вперед", - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Он отметил, что США имеют сильную позицию в переговорах, однако "Китай также получит многое, если/когда соглашение будет заключено".

По данным источников WSJ, зять и официальный советник американского президента Джаред Кушнер, а также старший директор по вопросам Азии в Совете национальной безопасности США Мэтт Поттингер способствовали предоставлению Р.Лайтхайзеру центральной роли в переговорах с КНР.

Давая Р.Лайтхайзеру широкие полномочия в переговорах, Д.Трамп может быть уверен, что США добьются фундаментального изменения экономической политики Китая, отмечают источники.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча, которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, позволила достичь ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

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