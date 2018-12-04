Москва и Тегеран должны поддержать проводимый Кабулом процесс мирного урегулирования - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию, Иран и другие страны поддержать мирный процесс под эгидой властей Афганистана.

"Мы ожидаем, что все государства в регионе, включая Россию и Иран, поддержат этот процесс, проводимый под руководством властей Афганистана, и сыграют конструктивную роль", - заявил он в преддверии встречи глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО решительно поддерживают мирный процесс под руководством Кабула, а также приветствуют перемирие между силами безопасности Афганистана и талибами , которое сохранялось сторонами этим летом.

"Мы приветствуем инициативу президента (страны Ашрафа - ИФ) Гани, мы приветствуем факт перемирия этим летом и также предложение президента Гани сесть за стол с талибами для переговоров без каких бы то ни было условий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что А.Гани на международной конференции ООН по Афганистану в Женеве объявил, что в Кабуле сформирована группа из 12 специалистов, которая будет вести переговоры с представителями группировки "Талибан" для достижения мира.

Он также озвучил ключевые принципы, которые должны лечь в основу любого соглашения с "Талибаном", среди которых: уважение конституции Афганистана и отказ от вмешательства иностранных незаконных группировок во внутренние дела страны.

Встреча в Брюсселе проходит 4-5 декабря. На ней, в частности, планируется обсудить связанную с Афганистаном тематику.