Москва и Тегеран должны поддержать проводимый Кабулом процесс мирного урегулирования - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию, Иран и другие страны поддержать мирный процесс под эгидой властей Афганистана.
"Мы ожидаем, что все государства в регионе, включая Россию и Иран, поддержат этот процесс, проводимый под руководством властей Афганистана, и сыграют конструктивную роль", - заявил он в преддверии встречи глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.
Й.Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО решительно поддерживают мирный процесс под руководством Кабула, а также приветствуют перемирие между силами безопасности Афганистана и талибами , которое сохранялось сторонами этим летом.
"Мы приветствуем инициативу президента (страны Ашрафа - ИФ) Гани, мы приветствуем факт перемирия этим летом и также предложение президента Гани сесть за стол с талибами для переговоров без каких бы то ни было условий", - сказал он.
Ранее сообщалось, что А.Гани на международной конференции ООН по Афганистану в Женеве объявил, что в Кабуле сформирована группа из 12 специалистов, которая будет вести переговоры с представителями группировки "Талибан" для достижения мира.
Он также озвучил ключевые принципы, которые должны лечь в основу любого соглашения с "Талибаном", среди которых: уважение конституции Афганистана и отказ от вмешательства иностранных незаконных группировок во внутренние дела страны.
Встреча в Брюсселе проходит 4-5 декабря. На ней, в частности, планируется обсудить связанную с Афганистаном тематику.
Современные технологии позволяют Азербайджану побеждать Армению в информационной войне – завсектором Администрации президента
Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой
Алиев доволен уровнем сотрудничества Азербайджана с США в сфере обороны
Денежная база в Азербайджане в январе-ноябре увеличилась на 5,2%, в ноябре – сократилась на 1,8%
Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 5%
Цены на нефть в 2019г будут зависеть от предложения сырья со стороны ОПЕК, а не других нефтедобытчиков - ВБ
Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ
Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли
Отели в Азербайджане должны повысить качество обслуживания – глава ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»