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Регион 04.12.2018 14:46

Москва и Тегеран должны поддержать проводимый Кабулом процесс мирного урегулирования - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию, Иран и другие страны поддержать мирный процесс под эгидой властей Афганистана.

"Мы ожидаем, что все государства в регионе, включая Россию и Иран, поддержат этот процесс, проводимый под руководством властей Афганистана, и сыграют конструктивную роль", - заявил он в преддверии встречи глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО решительно поддерживают мирный процесс под руководством Кабула, а также приветствуют перемирие между силами безопасности Афганистана и талибами , которое сохранялось сторонами этим летом.

"Мы приветствуем инициативу президента (страны Ашрафа - ИФ) Гани, мы приветствуем факт перемирия этим летом и также предложение президента Гани сесть за стол с талибами для переговоров без каких бы то ни было условий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что А.Гани на международной конференции ООН по Афганистану в Женеве объявил, что в Кабуле сформирована группа из 12 специалистов, которая будет вести переговоры с представителями группировки "Талибан" для достижения мира.

Он также озвучил ключевые принципы, которые должны лечь в основу любого соглашения с "Талибаном", среди которых: уважение конституции Афганистана и отказ от вмешательства иностранных незаконных группировок во внутренние дела страны.

Встреча в Брюсселе проходит 4-5 декабря. На ней, в частности, планируется обсудить связанную с Афганистаном тематику.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]