Министры финансов стран еврозоны согласовали реформу валютного союза

Министры финансов еврозоны по итогам продолжавшихся всю ночь переговоров в Брюсселе договорились о мерах по преобразованию валютного союза.

Они достигли соглашения о шагах, необходимых для поддержки еврозоны в случае будущих финансовых кризисов, в том числе о дальнейшем развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM), отмечает The Financial Times.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи, отмечает Deutsche Welle.

"В реформе евро совершаются решающие шаги", - заявил он.