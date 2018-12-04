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Дальнее зарубежье 04.12.2018 15:16

Песков назвал протесты во Франции внутренним делом этой страны

Проходящие во Франции акции протеста являются внутренним делом этой страны, главное, чтобы не было жертв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как администрация президента РФ относится к происходящим в этой стране событиям.

"Для нас единственное важно, чтобы эти беспорядки, которые имели место, не привели к человеческим жертвам, к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации", - продолжил Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле возможность американского влияния на события во Франции, как ранее об этом сообщил ряд российских СМИ, пресс-секретарь президента заметил: "Нет, я бы не сказал".

Д.Песков также напомнил, что Франция является важным партнером для России как в двусторонних, так и в международных делах.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]