Песков назвал протесты во Франции внутренним делом этой страны

Проходящие во Франции акции протеста являются внутренним делом этой страны, главное, чтобы не было жертв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как администрация президента РФ относится к происходящим в этой стране событиям.

"Для нас единственное важно, чтобы эти беспорядки, которые имели место, не привели к человеческим жертвам, к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации", - продолжил Д.Песков.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле возможность американского влияния на события во Франции, как ранее об этом сообщил ряд российских СМИ, пресс-секретарь президента заметил: "Нет, я бы не сказал".

Д.Песков также напомнил, что Франция является важным партнером для России как в двусторонних, так и в международных делах.