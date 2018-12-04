Песков назвал протесты во Франции внутренним делом этой страны

Проходящие во Франции акции протеста являются внутренним делом этой страны, главное, чтобы не было жертв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это исключительно внутреннее дело Франции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как администрация президента РФ относится к происходящим в этой стране событиям.
"Для нас единственное важно, чтобы эти беспорядки, которые имели место, не привели к человеческим жертвам, к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации", - продолжил Д.Песков.
Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле возможность американского влияния на события во Франции, как ранее об этом сообщил ряд российских СМИ, пресс-секретарь президента заметил: "Нет, я бы не сказал".
Д.Песков также напомнил, что Франция является важным партнером для России как в двусторонних, так и в международных делах.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»