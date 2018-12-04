США прекратят субсидирование электромобилей и ВИЭ в 2020-2021 гг

Администрация президента США Дональда Трампа собирается отказаться от государственной поддержки электромобилей и программ в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.
Он отметил, что пока не знает точно, но это произойдет в 2020 или 2021 году, сообщают американские СМИ.
При этом Л.Кадлоу сказал, что каких-то мер по сокращению субсидий конкретно для General Motors Co. (GM) не предпринимается и юридически это невозможно.
На прошлой неделе Д.Трамп усилил критику в адрес этого автопроизводителя, заявив в соцсети, что правительство может "сократить все субсидии, предоставляемые GM, в том числе на электромобили".
По действующему в США законодательству, покупатели электромобилей в стране имеют право на получение федеральной налоговой льготы на сумму до $7,5 тыс. Налоговая льгота действует при продаже не более 200 тыс. определенных электромобилей одним автопроизводителем, и GM уже близка к этой планке.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»