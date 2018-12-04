Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 12° Завтра 13° 6 Дек 12° 7 Дек 11°

Дальнее зарубежье 04.12.2018 15:26

США прекратят субсидирование электромобилей и ВИЭ в 2020-2021 гг

Администрация президента США Дональда Трампа собирается отказаться от государственной поддержки электромобилей и программ в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

Он отметил, что пока не знает точно, но это произойдет в 2020 или 2021 году, сообщают американские СМИ.

При этом Л.Кадлоу сказал, что каких-то мер по сокращению субсидий конкретно для General Motors Co. (GM) не предпринимается и юридически это невозможно.

На прошлой неделе Д.Трамп усилил критику в адрес этого автопроизводителя, заявив в соцсети, что правительство может "сократить все субсидии, предоставляемые GM, в том числе на электромобили".

По действующему в США законодательству, покупатели электромобилей в стране имеют право на получение федеральной налоговой льготы на сумму до $7,5 тыс. Налоговая льгота действует при продаже не более 200 тыс. определенных электромобилей одним автопроизводителем, и GM уже близка к этой планке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СУБСИДИИ, ОТМЕНА


Похожие новости


Ford инвестирует $11 млрд в разработку электромобилей до 2022 года Производитель автомобильных аккумуляторов A123 судится с Apple из-за сотрудников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]