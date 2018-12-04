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СНГ 04.12.2018 15:46

Президент Киргизии заявил о необходимости безотлагательных реформ в судебной системе, следственных органах и прокуратуре

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости безотлагательных реформ в судебной сфере, а также в следственных органах и прокуратуре.

В пресс-службе киргизского лидера сообщили "Интерфаксу", что в ходе встречи с омбудсменом Токоном Мамытовым президент подчеркнул, что жалобы граждан Киргизии в институт омбудсмена, касающиеся работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры, "еще раз показывают необходимость безотлагательных реформ в этой сфере".

По словам президента республики, 70% жалоб, поступающих от граждан, касаются неудовлетворительной работы судебных, следственных органов и органов прокуратуры.

С.Жээнбеков также заявил о необходимости повышения доверия граждан к государственной власти.

"Тщательное изучение всех обращений и жалоб, дача справедливой оценки и принятие необходимых мер повысит доверие граждан к государственной власти. В этом направлении институт омбудсмена должен тесно сотрудничать с государственными органами, ответственными за реформы в этих сферах", - приводит слова С.Жээнбекова его пресс-служба.

Глава государства отметил важность защиты и продвижения прав человека в Киргизии, выразив поддержку рассматриваемым вопросам предстоящей конференции "Права человека, как основа конституционализма и парламентской демократии в Киргизии", которая состоится 10 декабря в Бишкеке в связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУДЫ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]