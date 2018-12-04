Казахстан с 11 декабря более чем вдвое повысит акциз на импортный бензин

Правительство Казахстана внесло поправки в постановление об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, согласно которым ставки акцизов на импорт повысятся в 2,3 раза.
Согласно документу, новая ставка акциза на тонну импортного бензина составит 10 500 тенге ($28,26). В настоящее время она составляет 4500 тенге ($12,11).
Постановление вводится в действие 11 декабря.
Между тем ставка акциза на импортное дизельное топливо осталась без изменений - 450 тенге ($1,21). Ставка акциза при оптовой реализации местными производителями бензина с ноября по май составляет также 10 500 тенге ($28,26). При розничной реализации ставка составляет 11 тыс. тенге ($29,6).
Как сообщалось, директор ассоциации Kazenergy Асет Магауов ранее предлагал пересмотреть или уравнять ставки акцизов на отечественный и импортный бензин.
"Я думаю, правительству надо принять решение (...) Всё-таки мы хотели бы, чтобы наши отечественные заводы, с учётом завершения модернизации, были на равных условиях с импортными поставками", - отмечал он.
В Казахстане с населением свыше 18,2 млн человек действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".
Официальный курс на 4 декабря - 371,56/$1.
Современные технологии позволяют Азербайджану побеждать Армению в информационной войне – завсектором Администрации президента
Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой
Алиев доволен уровнем сотрудничества Азербайджана с США в сфере обороны
Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ
Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли
Отели в Азербайджане должны повысить качество обслуживания – глава ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам
В Терегане получают позитивную информацию касательно создания специального финансового механизма в ЕС
Генпрокурор Украины поделился своим видением монополии на насилие в стране
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»