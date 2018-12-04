Казахстан с 11 декабря более чем вдвое повысит акциз на импортный бензин

Правительство Казахстана внесло поправки в постановление об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, согласно которым ставки акцизов на импорт повысятся в 2,3 раза.

Согласно документу, новая ставка акциза на тонну импортного бензина составит 10 500 тенге ($28,26). В настоящее время она составляет 4500 тенге ($12,11).

Постановление вводится в действие 11 декабря.

Между тем ставка акциза на импортное дизельное топливо осталась без изменений - 450 тенге ($1,21). Ставка акциза при оптовой реализации местными производителями бензина с ноября по май составляет также 10 500 тенге ($28,26). При розничной реализации ставка составляет 11 тыс. тенге ($29,6).

Как сообщалось, директор ассоциации Kazenergy Асет Магауов ранее предлагал пересмотреть или уравнять ставки акцизов на отечественный и импортный бензин.

"Я думаю, правительству надо принять решение (...) Всё-таки мы хотели бы, чтобы наши отечественные заводы, с учётом завершения модернизации, были на равных условиях с импортными поставками", - отмечал он.

В Казахстане с населением свыше 18,2 млн человек действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".

Официальный курс на 4 декабря - 371,56/$1.