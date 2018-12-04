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Регион 04.12.2018 16:17

Иранские военные отрицают наличие своих баз в Сирии

Иран не располагает военными базами в Сирии, заявил во вторник официальный представитель вооружённых сил Исламской республики бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

"В Сирии у Ирана нет военных баз, на которые можно было бы нападать", - сказал А.Шекарчи, которого цитируют иранские СМИ.

"Армии Ирака и Сирии сами борются с врагами, и Иран не вмешивается в их дела", - подчеркнул он.

"Исламская Республика Иран по просьбе правительств и народов Ирака и Сирии оказывает им помощь и консультации", - отметил А.Шекарчи.

Оказание консультативной помощи Ирана этим государствам носит законный характер, подчеркнул представитель вооруженных сил Ирана.

Ранее Израиль неоднократно выражал серьезную обеспокоенность в связи с возможностью создания в Сирии военной базы Ирана и настаивал на выводе проиранских формирований из этой страны.

Израиль также оправдывал воздушные удары по Сирии наличием на ее территории иранских и проиранских сил, а также их объектов.

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Тэги: ИРАН, ВОЕННЫЕ, СИРИЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]