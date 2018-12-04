Иранские военные отрицают наличие своих баз в Сирии

Иран не располагает военными базами в Сирии, заявил во вторник официальный представитель вооружённых сил Исламской республики бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.
"В Сирии у Ирана нет военных баз, на которые можно было бы нападать", - сказал А.Шекарчи, которого цитируют иранские СМИ.
"Армии Ирака и Сирии сами борются с врагами, и Иран не вмешивается в их дела", - подчеркнул он.
"Исламская Республика Иран по просьбе правительств и народов Ирака и Сирии оказывает им помощь и консультации", - отметил А.Шекарчи.
Оказание консультативной помощи Ирана этим государствам носит законный характер, подчеркнул представитель вооруженных сил Ирана.
Ранее Израиль неоднократно выражал серьезную обеспокоенность в связи с возможностью создания в Сирии военной базы Ирана и настаивал на выводе проиранских формирований из этой страны.
Израиль также оправдывал воздушные удары по Сирии наличием на ее территории иранских и проиранских сил, а также их объектов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»