Иранские военные отрицают наличие своих баз в Сирии

Иран не располагает военными базами в Сирии, заявил во вторник официальный представитель вооружённых сил Исламской республики бригадный генерал Абольфазл Шекарчи.

"В Сирии у Ирана нет военных баз, на которые можно было бы нападать", - сказал А.Шекарчи, которого цитируют иранские СМИ.

"Армии Ирака и Сирии сами борются с врагами, и Иран не вмешивается в их дела", - подчеркнул он.

"Исламская Республика Иран по просьбе правительств и народов Ирака и Сирии оказывает им помощь и консультации", - отметил А.Шекарчи.

Оказание консультативной помощи Ирана этим государствам носит законный характер, подчеркнул представитель вооруженных сил Ирана.

Ранее Израиль неоднократно выражал серьезную обеспокоенность в связи с возможностью создания в Сирии военной базы Ирана и настаивал на выводе проиранских формирований из этой страны.

Израиль также оправдывал воздушные удары по Сирии наличием на ее территории иранских и проиранских сил, а также их объектов.