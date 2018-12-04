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СНГ 04.12.2018 18:19

Назарбаев и Путин обсудили по телефону подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы республики.

Кроме того, лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета и неформальному саммиту глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера, распространенном во вторник.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]