Назарбаев и Путин обсудили по телефону подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы республики.

Кроме того, лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета и неформальному саммиту глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера, распространенном во вторник.