Глава МИД Азербайджана отправился в Милан для участия в заседании Совета министров ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился во вторник в Милан для участия в СМИД ОБСЕ.

«Э.Мамедъяров отправил в Милан для участия в 25-ом заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

В рамках визита министр проведет ряд двусторонних мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Милане 5 декабря Э.Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном с целью обсуждения хода переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде