Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 12° Завтра 13° 6 Дек 12° 7 Дек 11°

Внешняя политика 04.12.2018 14:19

Глава МИД Азербайджана отправился в Милан для участия в заседании Совета министров ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился во вторник в Милан для участия в СМИД ОБСЕ.

«Э.Мамедъяров отправил в Милан для участия в 25-ом заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

В рамках визита министр проведет ряд двусторонних мероприятий.

Как сообщалось ранее, в Милане 5 декабря Э.Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном с целью обсуждения хода переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ОБСЕ, САММИТ


Похожие новости


Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске Глава МИД Армении обсудил с посредниками по Карабаху возможности продвижения переговоров по урегулированию конфликта Глава МИД Азербайджана встретится в Париже с посредниками по Нагорному Карабаху Баку выразил решительный протест ОБСЕ, БДИПЧ и ПАСЕ за отчет с первичной оценкой выборов президента в Азербайджане - МИД Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ Лавров обсудит с генсеком ОБСЕ меры повышения эффективности СММ в зоне конфликта в Донбассе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]