Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Боевой самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, сообщили в Минобороны Армении.

"Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах", - сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, добавил он.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с Су-25.