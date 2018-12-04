Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Боевой самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, сообщили в Минобороны Армении.
"Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах", - сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, добавил он.
Ранее Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с Су-25.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»