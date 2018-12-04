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Происшествия 04.12.2018 14:26

Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

Боевой самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, сообщили в Минобороны Армении.

"Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах", - сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, добавил он.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с Су-25.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]