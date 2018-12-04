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Транспорт и связь 04.12.2018 14:38

Buta Airways увеличила флот до 8 самолетов Embraer E-190

Азербайджанский лоукостер Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190 от завода-изготовителя в Бразилии, говорится в сообщении компании.

«По традиции самолет в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали водяной аркой. Это воздушное судно стало восьмым во флоте Buta Airways и позволит включить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям», - отмечается в информации.

Новый самолет Buta Airways получил название города Агдам.

«Buta Airways» основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по 10 международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.

За 10 месяцев 2018 года Buta Airways перевезено 382 тыс. пассажиров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BUTA/AIRWAYS, САМОЛЕТ, EMBRAER


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]