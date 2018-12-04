Buta Airways увеличила флот до 8 самолетов Embraer E-190

Азербайджанский лоукостер Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190 от завода-изготовителя в Бразилии, говорится в сообщении компании.
«По традиции самолет в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали водяной аркой. Это воздушное судно стало восьмым во флоте Buta Airways и позволит включить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям», - отмечается в информации.
Новый самолет Buta Airways получил название города Агдам.
«Buta Airways» основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по 10 международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.
За 10 месяцев 2018 года Buta Airways перевезено 382 тыс. пассажиров.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»