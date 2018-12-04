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Дальнее зарубежье 04.12.2018 14:55

Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Госсекретарь США во вторник, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что Россия, Китай и Иран являются примерами того, как некоторые страны пытаются использовать недостаточную активность Запада на мировой арене для собственной выгоды.

"Недобросовестные стороны стали использовать недостаток силы у нас для собственной выгоды. Это и есть ядовитый плод отдаления США (от решения мировых проблем - ИФ). Президент Трамп намерен исправить это", - заявил М.Помпео.

Глава госдепа отметил, что экономическое развитие в Китае привело "к усилению политических репрессий и региональных провокаций".

М.Помпео обвинил Китай в том, что тот регулярно использовал лазейки в правилах ВТО, устанавливал рыночные ограничения и крал интеллектуальную собственность.

Иран, по словам М.Помпео, спонсировал диктаторов и террористов, в стране содержится "множество американских заложников".

"Иран дерзко пренебрегал резолюциями Совета Безопасности ООН, врал инспекторам международного агентства по атомной энергии о своей ядерной программе и обходил санкции США", - заявил М.Помпео.

Россия, утверждает М.Помпео, "вторглась в независимые страны - Грузию и Украину". Также М.Помпео обвинил Россию в том, что она использовала военное нервнопаралитическое вещество в Европе, нарушая конвенцию о запрещении химического оружия.

"Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многие годы", - заявил М.Помпео.

"И список можно продолжать. Нам нужно быть ответственными за сегодняшний миропорядок, чтобы наметить путь продвижения вперед", - заключил М.Помпео.

20 октября президент США заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что этот шаг обусловлен нарушениями российской стороной положений договора.

В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, ИРАН, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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