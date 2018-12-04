Помпео назвал Россию, Иран и Китай примерами негативных сил в мире

Госсекретарь США во вторник, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что Россия, Китай и Иран являются примерами того, как некоторые страны пытаются использовать недостаточную активность Запада на мировой арене для собственной выгоды.
"Недобросовестные стороны стали использовать недостаток силы у нас для собственной выгоды. Это и есть ядовитый плод отдаления США (от решения мировых проблем - ИФ). Президент Трамп намерен исправить это", - заявил М.Помпео.
Глава госдепа отметил, что экономическое развитие в Китае привело "к усилению политических репрессий и региональных провокаций".
М.Помпео обвинил Китай в том, что тот регулярно использовал лазейки в правилах ВТО, устанавливал рыночные ограничения и крал интеллектуальную собственность.
Иран, по словам М.Помпео, спонсировал диктаторов и террористов, в стране содержится "множество американских заложников".
"Иран дерзко пренебрегал резолюциями Совета Безопасности ООН, врал инспекторам международного агентства по атомной энергии о своей ядерной программе и обходил санкции США", - заявил М.Помпео.
Россия, утверждает М.Помпео, "вторглась в независимые страны - Грузию и Украину". Также М.Помпео обвинил Россию в том, что она использовала военное нервнопаралитическое вещество в Европе, нарушая конвенцию о запрещении химического оружия.
"Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности многие годы", - заявил М.Помпео.
"И список можно продолжать. Нам нужно быть ответственными за сегодняшний миропорядок, чтобы наметить путь продвижения вперед", - заключил М.Помпео.
20 октября президент США заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что этот шаг обусловлен нарушениями российской стороной положений договора.
В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
Современные технологии позволяют Азербайджану побеждать Армению в информационной войне – завсектором Администрации президента
Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой
Алиев доволен уровнем сотрудничества Азербайджана с США в сфере обороны
Денежная база в Азербайджане в январе-ноябре увеличилась на 5,2%, в ноябре – сократилась на 1,8%
Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 5%
Цены на нефть в 2019г будут зависеть от предложения сырья со стороны ОПЕК, а не других нефтедобытчиков - ВБ
Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ
Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли
Отели в Азербайджане должны повысить качество обслуживания – глава ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»