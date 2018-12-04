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Регион 04.12.2018 14:59

У Еревана сегодня очень серьезные проблемы в отношениях с Москвой – завсектором АП Азербайджана

Российско-армянские отношения переживают в настоящее время сложный период, Ереван имеет серьезные проблемы с Москвой, считает завсектором Администрации президента (АП) Азербайджана Фуад Ахундов.

«Сегодня у Армении имеются очень большие проблемы с Россией. Однако, несмотря на это, депутат Государственной Думы Константин Затулин снова будет заявлять о том, что Армения наш друг (России - ИФ) и стратегический партнер», - сказал Ф.Ахундов журналистам во вторник, выражая отношение к прошедшему в Ереване учредительному заседанию «Лазаревского клуба».

По его словам, российский парламентарий «отрабатывает деньги, выплачиваемые ему армянской стороной». «Не сложно понять причину появления Лазаревского клуба, о создании которой объявили армяне. В России есть круги, финансируемые армянской стороной. В том числе и Константин Затулин, заявлявший о том, что в Армении демонстрируется прекрасное отношение к России. Когда из Армении выживали русское население, закрывались русские школы, этот же Затулин заявлял, что Ереван является нашим стратегическим партнером», - подчеркнул Ф.Ахундов.

Он отметил, что даже посольство России в Ереване «било в набат, выражая недовольство закрытием русских школ».

«Сколько бы Затулин не заявлял в угоду своим армянским спонсорам о том, что Армения стратегический партнер России, тем не менее, действительность такова, что сегодня у Еревана очень серьезные проблемы с Москвой», - добавил Ф.Ахундов.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ЗАТУЛИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]