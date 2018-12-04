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Дальнее зарубежье 04.12.2018 17:02

Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам

Гостиничная группа Marriott International Inc. выразила готовность оплатить расходы по смене паспортов для своих клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы в результате утечки, затронувшей до 500 млн человек.

"Если мы выясним, что данные были украдены, компания возместит стоимость получения нового паспорта", - заявил представитель компании изданию MarketWatch.

Вероятно, речь идет о паспортах американских клиентов. Стоимость перевыпуска паспорта в США составляет порядка $110.

Как сообщалось, паспортные данные могли быть украдены у 327 млн человек, когда-либо останавливавшихся в отелях, принадлежащих Marriott. О возможной утечке стало известно в сентябре, при этом данные могли оказаться в руках злоумышленников еще с 2014 года.

Акции Marriott дешевеют на 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года ее капитализация снизилась на 12%, до $39,24 млрд.

Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.

Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.

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Тэги: США, MARRIOTT, ДАННЫЕ, УТЕЧКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]