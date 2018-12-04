Азербайджан получил из Китая 1 млн саженцев тутового дерева

Азербайджан получил из Китая очередную партию саженцев тутового дерева, сообщает министерство сельского хозяйства.

«В рамках государственной программы развития шелководства рассчитанной на 2018-2025гг, в Азербайджан из Китая поступила партия саженцев тутового дерева в количестве 1 млн единиц. В целом, из Китая уже завезено 3,5 млн саженцев тутового дерева», - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что все саженцы направлены в 36 районов страны. Посадка саженцев будет осуществляться по китайской технологии и под присмотром специалистов из Поднебесной.

«В этом году в Азербайджане планируется произвести 514 тонн тутового шелкопряда. Кроме того, с китайскими производителями ведутся переговоры по закупке 20 тыс. коконов шелкопряда»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков