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АПК 04.12.2018 15:09

Азербайджан получил из Китая 1 млн саженцев тутового дерева

Азербайджан получил из Китая очередную партию саженцев тутового дерева, сообщает министерство сельского хозяйства.

«В рамках государственной программы развития шелководства рассчитанной на 2018-2025гг, в Азербайджан из Китая поступила партия саженцев тутового дерева в количестве 1 млн единиц. В целом, из Китая уже завезено 3,5 млн саженцев тутового дерева», - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что все саженцы направлены в 36 районов страны. Посадка саженцев будет осуществляться по китайской технологии и под присмотром специалистов из Поднебесной.

«В этом году в Азербайджане планируется произвести 514 тонн тутового шелкопряда. Кроме того, с китайскими производителями ведутся переговоры по закупке 20 тыс. коконов шелкопряда»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КИТАЙ, САЖЕНЦЫ, ШЕЛКОПРЯД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]