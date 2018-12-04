СК A-Qroup сохранила лидерство в ноябрьском рейтинге страховщиков по качеству обслуживания

Страховая компания «A-Qroup» вновь заняла первое место в рейтинге страховщиков по качеству обслуживания клиентов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

«СК «A-Qroup» сохранила первое место в рейтинге страховщиков по качеству клиентского обслуживания в ноябре, набрав 26 баллов. На втором месте с 24 баллами СК «Ateshgah Sigorta». Замыкает тройку лидеров Qala Heyat Sigorta c 3-мя баллами», - отметили в АСА.

Согласно рейтингу, 4-е и 5-е место заняли PASHA Sigorta и Xalq Sigorta, набравшие по 1 баллу.

Компании, которые заняли 6-16 места, получили по 0 баллов. Среди них и перестраховочная компания AzRe.

Замыкают рейтинг (от 0 до минус 9 баллов): Азерсыгорта, Meqa Sigorta, AzSigorta, Gunay Sigorta, AtaSigorta и Standard Insurance.

Рейтинг страховщиков по качеству обслуживания клиентов публикуется АСА с октября 2018 года. При его составлении учитывались 173 жалобы и мнения, поступившие от клиентов страховых компаний на сайт ассоциации. Рейтинг охватывает 21 страховую компанию и 1 перестраховочную компанию.

А.Мамедов