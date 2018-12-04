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Финансы 04.12.2018 15:16

СК A-Qroup сохранила лидерство в ноябрьском рейтинге страховщиков по качеству обслуживания

Страховая компания «A-Qroup» вновь заняла первое место в рейтинге страховщиков по качеству обслуживания клиентов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

«СК «A-Qroup» сохранила первое место в рейтинге страховщиков по качеству клиентского обслуживания в ноябре, набрав 26 баллов. На втором месте с 24 баллами СК «Ateshgah Sigorta». Замыкает тройку лидеров Qala Heyat Sigorta c 3-мя баллами», - отметили в АСА.

Согласно рейтингу, 4-е и 5-е место заняли PASHA Sigorta и Xalq Sigorta, набравшие по 1 баллу.

Компании, которые заняли 6-16 места, получили по 0 баллов. Среди них и перестраховочная компания AzRe.

Замыкают рейтинг (от 0 до минус 9 баллов): Азерсыгорта, Meqa Sigorta, AzSigorta, Gunay Sigorta, AtaSigorta и Standard Insurance.

Рейтинг страховщиков по качеству обслуживания клиентов публикуется АСА с октября 2018 года. При его составлении учитывались 173 жалобы и мнения, поступившие от клиентов страховых компаний на сайт ассоциации. Рейтинг охватывает 21 страховую компанию и 1 перестраховочную компанию.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]