Германия выделит почти 2 млрд евро на борьбу с загрязнением воздуха

Правительство ФРГ увеличит на 0,5 млрд евро финансовую помощь муниципалитетам для борьбы с загрязнением воздуха, а также в связи с запретом использования дизельных автомобилей старых моделей.
В рамках соответствующей программы будет выделено 1,5 млрд евро, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Она сделала это заявление по итогам так называемого второго "дизельного саммита" - переговоров с представителями городов с наиболее высоким содержанием оксидов азота в воздухе и руководителями профильных министерств, сообщает Deutsche Welle.
Кроме того, дополнительно будет выделено 432 млн евро на техническое дооснащение небольших грузовых автомобилей, которыми пользуются муниципальные службы.
Программа борьбы с загрязнением воздуха рассчитана на 2017-2020 годы и проводится при финансовом участии автопроизводителей. В ее рамках также оказывается поддержка при приобретении электромобилей муниципальными службами, установке колонок для зарядки электромобилей и техническом дооснащении автобусов с дизельными двигателями.
До сих пор спорным остается вопрос о техническом дооснащении легковых машин. Замглавы объединения немецких городов Фриц Кун заявил, что если эта проблема не будет решена до 2020 года, то последуют новые запреты на движение дизельных автомобилей по улицам немецких городов.
По данным за 2017 год, предельный уровень содержания оксидов азота в воздухе (40 мкг на кубометр) был превышен в 65 городах Германии. Ранее после удовлетворения судами исков экологической организации Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах страны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»