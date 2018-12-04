Рухани пригрозил США блокировкой экспорта нефти из Персидского залива

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут пытаться помещать Ирану продавать собственную нефть, сообщают иранские СМИ.

"США должны знать, что мы будем продавать нефть, и они не смогут остановить Иран в этом деле. Если они когда-нибудь вознамерятся помешать экспорту иранской нефти, то вообще никакая нефть не будет экспортироваться из Персидского залива", - приводит его слова агентство ИРНА.

Со своей стороны, агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что, по всей видимости, Х.Рухани грозит блокировать перевозку нефти через Ормузский пролив. Именно через него экспортируется существенная часть нефти, добываемой в районе Персидского залива.

Х.Рухани отметил, что, несмотря на угрозы Вашингтона, ему не удастся изолировать Иран.

"Соединенные Штаты заявили, что они остановят экспорт иранской нефти и деловые отношения, изолировав Иран. Но они не смогут это сделать, и они не будут способны разорвать наши отношения с народами региона", - сказал Х.Рухани.

Также президент Ирана отметил, что Тегерану спустя 40 лет после начала противостояния с Вашингтоном удалось достичь исторической победы.

"Иранцы не позволят врагу улыбаться", - заявил он.