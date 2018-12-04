Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9339 RUR   0.0256 GBR   2.1667 TRY   0.3225

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.95 +2.02 Brent 61.69 +2.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 12° Завтра 13° 6 Дек 12° 7 Дек 11°

Спорт 04.12.2018 15:38

Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ

Российские футбольные клубы получат от Международной федерации футбола (ФИФА) более $10,3 млн за участие в чемпионате мира в России.

Согласно данным, распространенным пресс-службой ФИФА, на первом месте по выплатам - "Зенит" с $1,815 млн, на втором ЦСКА - с $1,774 млн долларов, на третьем "Локомотив" - с $1,673 млн.

Наибольшие выплаты среди всех клубов, участвовавших в ЧМ, получили "Манчестер Сити" - $5 млн, "Реал Мадрид" - $4,8 млн, "Тотенхэм Хотспур" - $4,385 млн.

Всего ФИФА выплатит клубам по итогам ЧМ $209 млн. При этом клубы должны согласиться принять эти деньги от ФИФА.

Ранее сообщалось, что согласно предусмотренным ФИФА премиям за участие в ЧМ-2018 российская сборная получила за выход в четвертьфинал $16 млн. Из них $8 млн заберёт РФС. По данным СМИ, из оставшихся денег каждый игрок сборной получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу на ЧМ). От государства выплат за непризовые места не полагается, однако многие футболисты получили звание Заслуженных мастеров спорта и государственные награды. Главный тренер сборной Станислав Черчесов также получил госнаграду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФИФА, ВЫПЛАТЫ, КЛУБЫ


Похожие новости


ФИФА простила хорватскому футболисту Виде второе видео с лозунгом украинских националистов Система VAR позволяет делать футбол более справедливым - Инфантино Глава ФИФА доволен организацией ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018 В ФИФА положительно оценивают начало ЧМ-2018 - Колобков ФИФА выбрало 13 видео-рефери, которые будут работать на ЧМ-2018 с системой видеоповторов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]