Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ

Российские футбольные клубы получат от Международной федерации футбола (ФИФА) более $10,3 млн за участие в чемпионате мира в России.

Согласно данным, распространенным пресс-службой ФИФА, на первом месте по выплатам - "Зенит" с $1,815 млн, на втором ЦСКА - с $1,774 млн долларов, на третьем "Локомотив" - с $1,673 млн.

Наибольшие выплаты среди всех клубов, участвовавших в ЧМ, получили "Манчестер Сити" - $5 млн, "Реал Мадрид" - $4,8 млн, "Тотенхэм Хотспур" - $4,385 млн.

Всего ФИФА выплатит клубам по итогам ЧМ $209 млн. При этом клубы должны согласиться принять эти деньги от ФИФА.

Ранее сообщалось, что согласно предусмотренным ФИФА премиям за участие в ЧМ-2018 российская сборная получила за выход в четвертьфинал $16 млн. Из них $8 млн заберёт РФС. По данным СМИ, из оставшихся денег каждый игрок сборной получит 45 тыс. евро (по 15 тыс. евро за каждую победу на ЧМ). От государства выплат за непризовые места не полагается, однако многие футболисты получили звание Заслуженных мастеров спорта и государственные награды. Главный тренер сборной Станислав Черчесов также получил госнаграду.