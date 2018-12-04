Баку, Тегеран, Москва и Анкара обсуждают возможность расширения сотрудничества в сфере ИКТ – министр связи Ирана

Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил министр связи и информационных технологий ИРИ Мухаммед Джавад Азери Джахроми.

«Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере ИКТ, но мы также обсуждаем расширение сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в формате Иран, Азербайджан, Турция и Россия», - сказал М.Джахроми в Баку во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, И.Алиев отметил, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают во многих областях, в том числе и в сфере ИКТ. Президент подчеркнул, что открыты возможности не только двустороннего сотрудничества в сфере ИКТ, но и регионального.

Президент Азербайджана также принял министра транспорта и инфраструктуры Турции Мехмета Джахита Турхана.

Б.Рустамбеков