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Транспорт и связь 04.12.2018 15:39

Баку, Тегеран, Москва и Анкара обсуждают возможность расширения сотрудничества в сфере ИКТ – министр связи Ирана

Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил министр связи и информационных технологий ИРИ Мухаммед Джавад Азери Джахроми.

«Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере ИКТ, но мы также обсуждаем расширение сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в формате Иран, Азербайджан, Турция и Россия», - сказал М.Джахроми в Баку во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, И.Алиев отметил, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают во многих областях, в том числе и в сфере ИКТ. Президент подчеркнул, что открыты возможности не только двустороннего сотрудничества в сфере ИКТ, но и регионального.

Президент Азербайджана также принял министра транспорта и инфраструктуры Турции Мехмета Джахита Турхана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]