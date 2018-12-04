Баку, Тегеран, Москва и Анкара обсуждают возможность расширения сотрудничества в сфере ИКТ – министр связи Ирана

Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил министр связи и информационных технологий ИРИ Мухаммед Джавад Азери Джахроми.
«Азербайджан и Иран успешно сотрудничают в сфере ИКТ, но мы также обсуждаем расширение сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в формате Иран, Азербайджан, Турция и Россия», - сказал М.Джахроми в Баку во вторник на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.
В свою очередь, И.Алиев отметил, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают во многих областях, в том числе и в сфере ИКТ. Президент подчеркнул, что открыты возможности не только двустороннего сотрудничества в сфере ИКТ, но и регионального.
Президент Азербайджана также принял министра транспорта и инфраструктуры Турции Мехмета Джахита Турхана.
Б.Рустамбеков
Современные технологии позволяют Азербайджану побеждать Армению в информационной войне – завсектором Администрации президента
Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой
Алиев доволен уровнем сотрудничества Азербайджана с США в сфере обороны
Российские футбольные клубы получат $10 млн от ФИФА за ЧМ
Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли
Отели в Азербайджане должны повысить качество обслуживания – глава ГАТ
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
В Терегане получают позитивную информацию касательно создания специального финансового механизма в ЕС
Генпрокурор Украины поделился своим видением монополии на насилие в стране
Власти Франции заморозили повышение налогов на топливо на полгода
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В Баку состоялся открытый урок, посвященный городу Смоленску
Азербайджанская НБКО Embafinans разместила облигации еще на 1 млн манатов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»