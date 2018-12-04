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Оборона 04.12.2018 16:08

Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой

Воинское объединение Вооруженных сил Азербайджана провело учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Согласно сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения провели боевые стрельбы»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что учения прошли на общевойсковом полигоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ, СТРЕЛЬБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]