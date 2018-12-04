Воинское объединение ВС Азербайджана провело учения с боевой стрельбой

Воинское объединение Вооруженных сил Азербайджана провело учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Согласно сценарию, задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые и инженерно-саперные подразделения провели боевые стрельбы»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что учения прошли на общевойсковом полигоне согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»