Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 5%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 590,9 млн на 30 ноября 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,8%.
При этом в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,98% или на $54,5 млн.
Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»