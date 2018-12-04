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Макроэкономика 04.12.2018 16:18

Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 5%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 590,9 млн на 30 ноября 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 4,8%.

При этом в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 0,98% или на $54,5 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.

А.Мамедов

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]