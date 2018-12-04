Современные технологии позволяют Азербайджану побеждать Армению в информационной войне – завсектором Администрации президента

Азербайджан переигрывает Армению в информационной войне во многом благодаря использованию современных интернет технологий, заявил завсектором Администрации президента (АП) Азербайджана Фуад Ахундов.

«Азербайджан имеет серьезные успехи в информационной войне с Арменией. Во многом этого удалось достичь благодаря использованию современных интернет технологий», - подчеркнул Ф.Ахундов во вторник на презентации переведенного на английский язык документального фильма «Альтернативная история Армении и Азербайджана».

Фильм ранее был переведен на немецкий, французский и армянский языки.

Ф.Ахундов отметил, что перевод фильма на английский язык «продиктован желанием проживающих в различных странах мира азербайджанцев и представителей других народов, являющихся выходцами из Азербайджана».

«Со всех стран мира поступают позитивные отзывы, потому что азербайджанцы всегда просят переводить мои книги на английский и другие иностранные языки. Перевод фильма на английский язык - это серьезный шаг в нашей борьбе по очистке информационного пространства от фейковых новостей и историй, которыми заполонили его в течение почти 100 лет армянские лжеученые. Я думаю, что это поворотный момент», - сказал он, отметив, что во время съемок картины использовались документы, хранящиеся в госархивах Турции.

По его словам, благодаря переводу фильма и книг на различные языки, мировая общественность начинает узнавать реальную историю армяно-азербайджанского противостояния. «Фильм «Альтернативная история Армении и Азербайджана» адресован армянской общественности, которая в течение десятилетий получала другую, фейковую, историю. Мы предлагаем армянской общественности альтернативную версию, которую они в течение века никогда не слышали. И интернет в этом плане играет позитивную роль», - отметил завсектором АП.

Он подчеркнул, что даже сами армяне признают, что начали уступать Азербайджану в информационной войне.

«Для этого достаточно посмотреть фильм, который выпустила армянская сторона о том, что она проигрывает информационную войну. Большую роль в этом играет не только наша активность, но и технологии. Когда не было интернета, можно было внутри границы Армении рассказывать все, что угодно. Появление новых технологий препятствует изоляции армянской общественности от объективной информации, и не позволяет, чтобы они получали только фейковые новости. Главный успех информационный войны именно в этом», - сказал Ф.Ахундов, добавив, что благодаря интернету электронную версию его книги «Разрушители фальсификаций» прочитали миллионы пользователей.

По его словам, в фильме «Альтернативная история Армении и Азербайджана» особое внимание уделяется моноэтническому характеру армянского государства. «Кавказ является полиэтническим регионом, где даже жители соседних деревень говорят на различных языках и диалектах. И тот факт, что Армения является единственным моноэтническим государством в окружении полиэтнических Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана, вызывает много вопросов. Когда мы говорим о Японии и Исландии, то их полиэтничность объяснима, так как эти страны со всех сторон окружены морем. А на Кавказе проходил Великий шелковый путь, и существование моноэтничного государства в этом регионе ненормальное явление», - отметил завсектором АП.

Ф.Ахундов подчеркнул, что моноэтничной Армения стала «благодаря» политике этнических чисток, которой подверглось азербайджанское население этой страны.

Завсектором добавил, что в сегодняшней армии процветает нацизм, который является элементом госполитики. «В то время, когда в середине XX века в Германии и Италии нацизму не удалось одержать окончательную победу, сегодня нацизм и фашизм победили в Армении. Гитлеру не удалось превратить Германию в моноэтническое государство, хотя он очень жаждал этого. А Армения стала таковой, благодаря политике этнических чисток в отношении азербайджанцев. Из этой страны также выдавили русских и представителей других народов. Сегодня памятник армянскому пособнику Адольфа Гитлера Гарегину Нжде установлен на видном месте Еревана, в то время как монумент советскому маршалу Баграмяну, воевавшему против фашизма, стоит в более скромном месте», - сказал он.

По его словам, в Армении изменены названия более 2 тыс. азербайджанских топонимов. «Гитлеру не удалось поменять названия германских городов, уничтожить памятники. А армяне изгнали все другие народы, которые жили в Армении, уничтожили азербайджанские культурные и исторические памятники, сравняли с землей Эриванскую крепость, оставив только одну мусульманскую мечеть. Армяне поменяли названия 2 тыс. топонимов. Нет другой такой страны в мире, где все топонимы и гидронимы были изменены», - отметил Ф.Ахундов.

Р.Бабаев