Додон и социалисты возглавляют рейтинг предпочтений граждан Молдавии - опрос

Президент Молдавии Игорь Додон и Партия социалистов лидируют в рейтинге политических предпочтений граждан республики, свидетельствуют данные социологического опроса "Барометр общественного мнения", обнародованные во вторник.

Согласно этим данным, в закрытом списке, когда респондентам предлагают выбрать политика, которому они доверяют, И.Додон лидирует с показателем 35,2%. Председателю партии социалистов Зинаиде Гречанной доверяет 19,9%, премьер-министру Павлу Филипу - 17,2%, лидеру правой оппозиции Майе Санду - 16,2%, председателю партии коммунистов Владимиру Воронину - 16,1%.

И.Додон также возглавляет рейтинг доверия по открытому списку, когда политиков называют сами респонденты, его показатель - 15,6%. За ним следуют лидер партии "Платформа достоинства и правды" ("Платформа DA") Андрей Нэстасе - 3,3%, председатель Партии действия и солидарности Майя Санду - 3,2%, председатель правящей демпартии Влад Плахотнюк - 3%. Остальным политикам доверяет менее 1%.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы по пропорциональной системе, то в законодательный орган прошло бы от трех до пяти партий. За партию социалистов готовы проголосовать 23% избирателей, демократическую партию - 7,6%, партию действия и солидарности (PAS) - 7,4%, партию "Платформа достоинства и правды" - 5%. С учетом погрешности только эти партии могут преодолеть избирательный порог в 6% голосов.

Эксперты, представлявшие опрос, отметили большое количество тех, кто не собирается идти на выборы (15,9%) или пока не определился с предпочтениями (33,5%). Если учитывать только определившихся респондентов, то партия социалистов набрала бы 45,4%, демпартия - 15%, PAS - 14,7%, "Платформа DA" - 9,8%, партия Шора - 6%.

Опрос проведен Центром социологических исследований и маркетинга CBS-AXA по заказу Института публичных политик с 9 по 23 ноября среди 1115 респондентов. Погрешность - плюс-минус 3%. "Барометр общественного мнения" является наиболее авторитетным в Молдавии опросом. Он проводится дважды в год - в апреле и ноябре, на протяжении более 10 лет.