Суд в Тбилиси арестовал шестерых украинцев, задержанных с оружием в гостинице

Суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия гражданам Украины, сообщил депутат Рады из фракции "Самопомощь" Семен Семенченко.

"Суд в Тбилиси оставил украинских граждан и грузинского добровольца под арестом", - написал С.Семенченко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Депутат отметил, что намерен через адвоката требовать проведения экспертизы, кроме того, будет подана апелляция.

Как сообщают грузинские СМИ, судья согласился с доводами прокуратуры по поводу того, что задержанные в случае их освобождения под залог могут попытаться скрыться, а также совершить новое преступление или попытаться помешать следствию в поиске улик.

Между тем, адвокаты задержанных требовали их освобождения без избрания меры пресечения либо под залог в размере 5 тыс. лари (около $1,9).

Как сообщалось, в воскресенье, 2 декабря, в Тбилиси в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Им предъявлены обвинения по частям 3 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии ("групповое незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств").

С.Семенченко заявил, что часть из задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

Депутат также опроверг предположения о связи задержанных с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.