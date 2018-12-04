Члены ЦИК России будут наблюдать за выборами в Армении

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина и ее коллега по Центризбиркому Николай Левичев примут участие в наблюдении за внеочередными парламентскими выборами в Армении.

"Секретарь ЦИК России Майя Гришина будет участвовать в наблюдении по приглашению Центральной избирательной комиссии Республики Армения. Член ЦИК России Николай Левичев - в составе миссии наблюдателей от СНГ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Центризбиркома во вторник.

В ЦИК напомнили, что парламент республики, сформированный по итогам выборов 2017 года, прекратил свою работу после того, как 1 ноября на специальном заседании депутаты Национального собрания республики Армения во второй раз не избрали премьер-министра. Указ о назначении внеочередных выборов был подписан президентом Армении в соответствии с требованиями конституции страны.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.