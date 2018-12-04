В планах Путина: неформальная встреча глав стран СНГ и заседание высшего Евразийского экономического совета

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав СНГ, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
Он рассказал, что встреча глав стран СНГ пройдёт в неформальной обстановке.
"Встреча глав государств СНГ пройдёт в неформальной обстановке. Лидеры встретятся, сфотографируются на фоне флагов своих государств. Затем состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос. Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда", - сказал Ю.Ушаков на брифинге.
Он подчеркнул, что все страны-члены СНГ будут присутствовать на высшем уровне.
Кроме того, в этот же день состоится заседание высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого будут обсуждаться итоги года и перспективы совместной работы.
Ю.Ушаков рассказал, что в заседании примут участие лидеры РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении и президент Молдавии.
Первая сессия заседания пройдёт в закрытом режиме, где будут обсуждаться актуальные вопросы внутрисоюзного сотрудничества. Ещё одной темой обсуждения в узком составе станет цифровая экономика. Лидеры обсудят формирование общих рынков раза, нефти и нефтепродуктов. Участникам заседания предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕврАзЭС.
Ю.Ушаков рассказал, что российская сторона подготовила проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
"Документ предусматривает наращивание совместных усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации", - сказал помощник президента.
Заседание продолжится в расширенном составе, где участники обсудят согласованные решения и подведут итоги работы ЕврАзЭС.
"Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год , вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР", - сказал помощник президента.
Ю.Ушаков рассказал, что в следующем году председательство в ЕврАзЭС перейдёт от России к Армении.
"Армения будет председателем (в следующем году). Наверняка армянскими коллегами будут названы ориентировочное место проведения следующего заседания и время", - сказал Ю.Ушаков.
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