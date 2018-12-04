Саммит ОДКБ 6 декабря не состоится - Ушаков

Проведение саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который был назначен на 6 декабря, не состоится, в том числе по просьбе армянской стороны, в связи с предвыборной кампанией в этой республике, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На предыдущей встрече в Астане об этом лидеры условились (провести саммит ОДКБ 6 декабря), а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа, решили заседание ОДКБ не проводить", - сказал Ю.Ушаков журналистам на брифинге в Москве.
"Таким образом, действует решение, принятое ранее, заключающееся в том, что обязанности генсека временно исполняет российский представитель", - отметил он.
По словам представителя Кремля, до конца года саммит ОДКБ, скорее всего, не состоится. "Я думаю, что до конца года, наверное, уже не успеют", - добавил Ю.Ушаков.
Исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ в данный момент является Валерий Семериков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»