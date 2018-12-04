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Дальнее зарубежье 04.12.2018 19:16

Греция заинтересована в присоединении к Турецкому потоку и транзиту российского газа в южную Европу

Греция заинтересована в подключении к "Турецкому потоку" и транзиту российского газа в Южную Европу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Греческая сторона выражает заинтересованность в "подключении" к инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту (в июне 2017 г. "Газпром", греческая Depa и итальянская Edison подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве). Имеется в виду участие в реализации проекта газопровода "Турецкий поток", - сказал он.

Россия обеспечивает 60% потребностей Греции в газе и свыше 15% - в нефти. В 2017 году в Грецию было поставлено 2,93 млрд куб. м газа, а на 1 сентября 2018 г. - 2,1 млрд м.

На текущий момент рассматриваются два варианта продолжения "Турецкого потока" в Европу: через Грецию в Италию и через Болгарию в Австрию.

В марте 2017 года "Газпром" и итальянская Eni подписали меморандум о взаимопонимании, а в июне прошлого года "Газпром", Edison и DEPA подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта Poseidon, предполагающего поставки российского газа от турецко-греческой границы до границы Италии.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]