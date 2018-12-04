Греция заинтересована в присоединении к Турецкому потоку и транзиту российского газа в южную Европу

Греция заинтересована в подключении к "Турецкому потоку" и транзиту российского газа в Южную Европу, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве в преддверии переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
"Греческая сторона выражает заинтересованность в "подключении" к инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту (в июне 2017 г. "Газпром", греческая Depa и итальянская Edison подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве). Имеется в виду участие в реализации проекта газопровода "Турецкий поток", - сказал он.
Россия обеспечивает 60% потребностей Греции в газе и свыше 15% - в нефти. В 2017 году в Грецию было поставлено 2,93 млрд куб. м газа, а на 1 сентября 2018 г. - 2,1 млрд м.
На текущий момент рассматриваются два варианта продолжения "Турецкого потока" в Европу: через Грецию в Италию и через Болгарию в Австрию.
В марте 2017 года "Газпром" и итальянская Eni подписали меморандум о взаимопонимании, а в июне прошлого года "Газпром", Edison и DEPA подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта Poseidon, предполагающего поставки российского газа от турецко-греческой границы до границы Италии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»