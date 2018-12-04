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04.12.2018 17:06

Пресс-релиз

5 декабря 2018 года в Национальном музее истории Азербайджана пройдет лекция заведующего отделом музея, доктора философии по истории Сабухи Ахмедова на тему «Татарский (Азербайджанский) конный полк «Дикой дивизии»». Лектор, автор книги «Азербайджанцы на фронтах Первой мировой войны: Татарский конный полк», расскажет об истории формирования азербайджанских конных полков в составе русской армии, о создании Татарского (Азербайджанского) конного полка, особенностях его формирования, вооружения, снаряжения, его участии в боях на фронтах Первой Мировой войны.
Будут продемонстрированы фотографии и исторические документов, показан короткометражный фильм об одном из офицеров полка Файзулле Мирзе Каджаре.
Начало – в 14:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]