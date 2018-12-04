Названы самые посещаемые города мира в 2018 году

Эксперты аналитической компании Euromonitor назвали самые посещаемые города мира в 2018 году, ими стали Гонконг, Бангкок и Лондон.
Исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг. Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток не зависимо от цели визита. Статистика не включала местных туристов, рабочих и студентов, которые находятся в стране больше года.
Рейтинг городов возглавил Гонконг (29,8 млн прибытий), затем следуют Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн).
На лидирующих позициях также Макао (18,9 млн) и Сингапур (18,6 млн).
В топ-10 вошли Париж, Дубай, Нью-Йорк, столица Малайзии Куала-Лумпур и китайский город Шэньчжэнь.
Таким образом, шесть из десяти наиболее популярных городов оказались в Азии.
Среди европейских городов самыми посещаемыми стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.
Наиболее популярными городами США эксперты признали Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Орландо и Сан-Франциско.
Москва в рейтинге по итогам 2018 года заняла 46-е место.
Зарубежные туристы посетили российскую столицу 5,4 млн раз, что на 12,6% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Санкт-Петербург оказался на 60-м месте - в 2018 году его посетили 4 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»