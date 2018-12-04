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Это интересно 04.12.2018 17:07

Названы самые посещаемые города мира в 2018 году

Эксперты аналитической компании Euromonitor назвали самые посещаемые города мира в 2018 году, ими стали Гонконг, Бангкок и Лондон.

Исследование компании охватило 600 городов, сто из которых вошли в итоговый рейтинг. Эксперты посчитали зарубежных туристов, которые провели в городе не менее суток не зависимо от цели визита. Статистика не включала местных туристов, рабочих и студентов, которые находятся в стране больше года.

Рейтинг городов возглавил Гонконг (29,8 млн прибытий), затем следуют Бангкок (23,7 млн) и Лондон (20,7 млн).

На лидирующих позициях также Макао (18,9 млн) и Сингапур (18,6 млн).

В топ-10 вошли Париж, Дубай, Нью-Йорк, столица Малайзии Куала-Лумпур и китайский город Шэньчжэнь.

Таким образом, шесть из десяти наиболее популярных городов оказались в Азии.

Среди европейских городов самыми посещаемыми стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Наиболее популярными городами США эксперты признали Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Орландо и Сан-Франциско.

Москва в рейтинге по итогам 2018 года заняла 46-е место.

Зарубежные туристы посетили российскую столицу 5,4 млн раз, что на 12,6% больше, чем годом ранее (4,8 млн). Санкт-Петербург оказался на 60-м месте - в 2018 году его посетили 4 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, ТУРИЗМ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]