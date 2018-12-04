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Регион 04.12.2018 17:08

В Армении нашли "черный ящик" разбившегося Су-25

Обнаружен бортовой самописец разбившегося во вторник самолета-штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении, сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"Черный ящик обнаружен", - сказала С.Трузян "Интерфаксу".

Как сообщалось, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки Су-25 разбился днем во вторник, погибли оба пилота.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.378 УК Армении (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

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Тэги: АРМЕНИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, САМОПИСЕЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]