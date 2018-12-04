Обнаружен бортовой самописец разбившегося во вторник самолета-штурмовика Су-25 Вооруженных сил Армении, сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.
"Черный ящик обнаружен", - сказала С.Трузян "Интерфаксу".
Как сообщалось, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки Су-25 разбился днем во вторник, погибли оба пилота.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.378 УК Армении (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»