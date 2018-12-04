Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил поддержку начатой во вторник Израилем операции по уничтожению тоннелей радикальной организации "Хезболла", построенных вдоль ливанской границы, ведущих на территорию Израиля.
"США твердо поддерживают усилия Израиля по защите своего суверенитета, и мы призываем "Хезболлу" прекратить рыть тоннели в Израиль и воздержаться от эскалации напряженности и насилия", - говорится в распространенном во вторник заявлении Дж.Болтона.
"В более широком плане мы призываем Иран и всех его агентов прекратить агрессивные и провокационные действия в регионе, несущие неприемлемую угрозу Израилю и региональной безопасности", - подчеркнул советник президента по нацбезопасности.
По сообщениям израильских СМИ, во вторник армия обороны этой страны начала операцию по обнаружению и уничтожению тоннелей, прорытых "Хезболлой" из Ливана в Израиль. Операция, получившая название "северный щит", будет проводиться исключительно на израильской территории на севере страны.
Считается, что радикальная шиитская организация "Хезболла" пользуется широкой поддержкой Ирана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»