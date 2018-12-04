Путин посетит Саудовскую Аравию, предстоит согласовать сроки - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Саудовскую Аравию, его временные параметры ещё предстоит согласовать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я бы сказал, что ответный визит будет осуществлён. Предстоит ещё согласовать временные параметры", - сказал Ю.Ушаков на брифинге во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока этого ещё не сделано", - добавил он.

Ю.Ушаков напомнил, что приглашение было подтверждено королем Саудовской Аравии полтора месяца назад в ходе телефонного разговора с В.Путиным.