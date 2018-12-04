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СНГ 04.12.2018 19:40

Путин посетит Саудовскую Аравию, предстоит согласовать сроки - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Саудовскую Аравию, его временные параметры ещё предстоит согласовать, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Я бы сказал, что ответный визит будет осуществлён. Предстоит ещё согласовать временные параметры", - сказал Ю.Ушаков на брифинге во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока этого ещё не сделано", - добавил он.

Ю.Ушаков напомнил, что приглашение было подтверждено королем Саудовской Аравии полтора месяца назад в ходе телефонного разговора с В.Путиным.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ПУТИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]